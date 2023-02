(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si terrà, a margine del Consiglio europeo straordinario, unbilaterale tra le premier Giorgiae il presidente ucraino Volodymyroggi ha raggiunto Londra e in serata sarà a Parigi dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto sottolinea l’Eliseo in una nota, “sarà l’occasione per riaffermare il sostegno incrollabile della Francia e dell’Europa all’e di proseguire lo stretto coordinamento che permetta di rispondere con efficacia e prontezza ai bisogni di Kiev”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

