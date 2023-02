Uccise moglie e simulò suicidio | chiesto l’ergastolo per il titolare del centro medico dei calciatori

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Napoli Nord (sostituito procuratore Valeria Vinci) haper il 65enne Gennaro De Falco,deldi analisi cliniche Soviet di Lago Patria (Napoli) imputato davanti alla Corte d’Assise partenopea con l’accusa di aver strangolato il 12 luglio 2020 la– la 55enne di origine ceca Romana Danielova, cui era formalmente intestato il– e di aver inscenato un fintodella consorte. Cuore dell’accusa è l’ipotesi che De Falco abbia prima strangolato la donna, per poi applicarle attorno al collo il cordino della tenda; era stato il consulente della Procura a stabilire che il solco fatto dal cordino non era vitale, per cui la donna poteva essere stata solo strangolata dal marito. Alfonso ...

La Procura di Napoli Nord (sostituito procuratore Valeria Vinci) ha chiesto l'ergastolo per il 65enne Gennaro De Falco, titolare del centro di analisi cliniche Soviet di Lago Patria (Napoli) imputato ...