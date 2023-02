Turchia e Siria | aumentano di ora in ora le vittime del terremoto Chi è l’italiano disperso

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Cresce inesorabilmente il bilancio dei morti delche ha colpito lae lanella notte del 6 febbraio scorso. Al mattino dell’8 febbraio leaccertate sono oltre 11mila. Non si hanno più notizie di un cittadino italiano, Angelo Zen, 50enne, originario della Lombardia ma residente in Veneto. È una corsa contro il tempo e contro il freddo quella per rintracciare eventuali sopravvissuti ed estrarli dai detriti di migliaia di case e palazzi crollati. Il, di magnitudo 7.8 sulla scala Richter, è stato seguito da altre scosse fra cui una quasi altrettanto violenta, di magnitudo 7.5. Soccorsi sono in arrivo inda 65 paesi del mondo, e il Papa chiede analoga solidarietà per la, devastata da dieci anni di guerra civile e ora ...