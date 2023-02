Turchia | aiuti da sessanta paesi Sono oltre 11mila le vittime

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Stando a quanto riferito dall’Afad, circa 8mila sopravvissutistati estratti dalle macerie dalle squadre di ricerca e soccorso – È salito a11.000il bilancio del terremoto che si è verificato nella notte fra domenica e lunedì nel sud dellae nel nord della Siria. Stando alle cifre fornite dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) di Ankara, le persone che hanno perso la vita nel sisma incirca 8.500. In Siria invece lesarebbero più di 2.600. In questo caso la cifra è stata fornita da media internazionali mentre i canali del governo di Damasco riportano cifre inferiori, aggiornate a ieri. Stando a quanto riferito dall’Afad, circa 8mila sopravvissutistati estratti dalle ...