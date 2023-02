Truffe su superbonus | 7 arresti e sequestri tra Marche e Abruzzo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I Finanzieri della Tenenza di Camerino e i Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Macerata, coordinati dalla locale Procura, hanno smantellato un'associazione per delinquere ...

... coordinati dalla locale Procura, hanno smantellato un'associazione per delinquere dedita asul110%: circa 4,8 milioni di euro i crediti fittizi. Eseguite sette ordinanze cautelari ...Un'attività operativa sinergica dei Finanzieri della Tenenza di Camerino, che stavano indagando su presuntein materia di110%, unitamente ai Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Macerata, i quali, invece, avevano già in corso indagini, anche tecniche, per i reati di ...

L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e denominata “110% Plus”, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari personali coercitive, emessa dal Gip presso il Tr ...TOLENTINO - Un'altra maxi truffa del supebouns, la seconda in due giorni nelle Marche dopo quella sveltata ad Ascoli, questa volta a Tolentino dove i Finanzieri ed e i Carabinieri ...