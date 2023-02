Truffa dello specchietto | un arresto e quattro denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa prima richiesto il risarcimento di un presunto danno arrecato allodella sua vettura da un automobilista e quando l’uomo ha estratto dal portafogli alcune banconote, per un totale di 100 euro, gliele ha strappate dalle mani per allontanarsi. Ma la vittima ha chiamato la polizia e dopo pochi minuti gli agenti hanno bloccato il rapinatore, insieme ad altrepersone. Il fatto è accaduto in via in via Taddeo da Sessa, a Napoli. Il rapinato ha raccontato di essere stato costretto a fermarsi perché un uomo asseriva di aver subito un danno alla sua auto. Così R.P., 36enne, di Pomigliano d’Arco, è stato arrestato per rapina, mentre ipasseggeri, di 26, 34, 37 e 41 anni, sono stati denunciati per lo stesso reato. Infine, il 36enne ed il 41enne sono stati denunciati per inottemperanza ...