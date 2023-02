Trotta bus | fumata bianca | disposto pagamento degli stipendi di gennaio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera aldelloo del mese diper i dipendenti dibus service. I pagamenti sono stati disposti dall’Amministrazione comunale mediante l’attivazione della procedura dei poteri sostitutivi. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone: “I mandati disono stati già trasmessi agli istituti bancari per ogni singolo dipendente. Il Comune in attesa dell’accertamento definitivo, previsto entro 30 giorni dalla richiesta, della regolarità contributiva dibus service, ha anticipato i tempi nelle more della conclusione delle procedure che sono in capo all’Inps e ha utilizzato lo strumento previsto dalla legge per consentire ai lavoratori di percepire gli ...

Un 61enne è stato investito da un autobus in manovra nello spiazzale della, azienda della quale è dipendente, con sede in via Santa Colomba. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'autista del mezzo pesante, mentre effettuava una manovra non ha visto il ...Un dipendente della, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Il 61enne, infatti, è stato investito mentre era sul piazzale in via Santa Colomba da un autobus in manovra. Secondo la ricostruzione, l'...

Trotta bus: ok al pagamento degli stipendi di gennaio da parte dell ... ferpress.it

Trotta bus, da Palazzo Mosti ok al pagamento degli stipendi di ... NTR24

Vertenza Trotta Bus, lavoratori in assemblea: "Accordi disattesi e ... anteprima24.it

Ovada, all'ex Saamo dipendenti senza paga: ma Trotta Bus assicura ... La Stampa

Trotta Bus, ancora ritardi nel pagamento degli stipendi: scatta la ... anteprima24.it

(FERPRESS) – Benevento, 8 FEB – Via libera al pagamento dello stipendio del mese di gennaio per i dipendenti di Trotta bus service. I pagamenti sono stati disposti dall’Amministrazione comunale median ...Sempre caldo il fronte Trotta Bus a palazzo Mosti. Rispetto all’operato della società che a Benevento gestisce il servizio di trasporto pubblico (e non ...