Traffico Roma del 08-02-2023 ore 18 | 00

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione code su via del Foro Italico da Corso di Francia a via Salaria verso San Giovanni ancora disagi poi lungo via Anastasio II dove per una riduzione di Giada Ci sono code tra via Giacinto de Vecchi pieralice via dei savorelli in direzione di Piazza Pio XI sempre per lavori code su via Aurelia Antica all’altezza di via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio seguono poi le potature in via Nomentana fino alle 18 la strada resta chiusa altra corso Trieste Viale XXI Aprile per un incidente rallentamenti su via Prenestina nei pressi di via della Serenissima io domani pomeriggio in centro corteo tra Piazza dell’esquilino via Cavour via dei Fori Imperiali Piazza Venezia possibili temporali e chiusure e deviazioni anche per le linee dei bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...