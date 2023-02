Traffico Roma del 08-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Luceverdedentro va Ti dalla redazione su via del Foro Italico code per lavori tra via Salaria e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico altri code all’altezza della galleria Fleming verso Salaria disagi anche lungo via Anastasio II dove per una riduzione di carreggiata Ci sono code tra via di Valle Aurelia a via Dei savorelli verso Piazza Pio XI sempre per lavori icone su via Aurelia all’altezza di via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio proseguono poi le potature in via Nomentana fino alle 18 la strada chiusa altra corso Trieste Viale XXI Aprile deviate anche le linee rosse di zona sempre per lavori di potatura vengono effettuate chiusure temporanee in Viale Trastevere con orario 7:17 tra via Carlo tavolacci ponte Garibaldi In quest’ultima direzione deviazioni per le linee 8 e h Infine per un incidente incolonnamenti ...