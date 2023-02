Traffico Roma del 08-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e ben trovati all’ascolto si sta in coda per lavori sulla tangenziale da viale delle Valli fino all’uscita di Corso di Francia verso lo stadio Olimpico via Casilina la polizia locale segnala un incidente correntemente in via Leonardo Bufalini e proseguiranno fino al 25 marzo in via Portuense con possibili disagi alper un restringimento della carreggiata tra via Giuseppe Belluzzo è largo Gaetano La Loggia via Nomentana lavori di potatura con la strada chiusa altra corso viale XXI Aprile In entrambe le direzioni fino alle ore 18 sabato e domenica esclusi deviate le linee bus di zona e se per lavori di potatura in Viale Trastevere con orario dalle 7 alle 17 vengono effettuati chiusure temporanee nel tratto tra via Carlo ...