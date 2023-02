Traffico Roma del 08-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LuceverdeVerdi trovati all’ascoltoin coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’uscita Bufalotta e Tiburtina e più avanti code tra Casilina e Laurentina in carreggiata esterna dei rallentamenti tra Pisana e la via del Mare trafficata la tangenziale Tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione stadio mentre all’altezza della galleria Fleming si sta in coda a causa di una riduzione della carreggiata in direzione San Giovanni sempre verso San Giovanni si sta in coda tra San Lorenzo e viale Castrenseintenso sullaFiumicino Dal raccordo fino alla ponte della Magliana sulla via Pontina code per incidente tra il raccordo anulare via non c’è un Atlantico verso l’Eur in via di Portonacciorallentato per incidente all’altezza di via Baldassarre orero ...