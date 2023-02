Traffico Roma del 08-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in aumento ilsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna tra le uscite di via Casilina e viaNord in coda sulla via Flaminia tra labbro e due ponti tratto Urbano della A24 cosa tratti tra il raccordo anulare la tangenziale è sulla tangenziale forti rallentamenti tra via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione stadio trafficata via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio e via Trionfale sempre dal raccordo fino a via di Torrevecchia incidente sulla A1 diramazioneSud che sta provocando una coda trattori Nova Edil dal raccordo anulare possibili rallentamenti in Viale Trastevere per i lavori di potatura tra Piazza Giuseppe Gioacchino Belli e largo Bernardino da Feltre fino alle ore 17 e comunque ...