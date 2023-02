Totovincitore Sanremo 2023 | Mengoni prende il largo | Ultimo perde terreno – Quote

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Marco(credits Andrea Bianchera) Con il Festival diDavideMaggio.it torna a monitorare giorno per giorno l’atteggiamento degli scommettitori sul papabile vincitore. Chi salirà sul gradino più alto del podio sabato sera? Ecco cosa dicono lea poche ore dalla seconda serata., mercoledì 8 febbraio Dopo la prima serata di ieri, la gara continua con le esibizioni dei restanti 14 cantanti (questa sera, in ordine di uscita, Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola & Chiara), mentre le scommesse sul vincitore iniziano are una strada che sembra avere un solo nome e cognome: Marco. ...