Torino | fermati 5 giovani per il lancio della bici che colpì uno studente | l’ipotesi è di tentato omicidio

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sono staticinquetra i 15 e i 18 anni per ilelettrica che il 21 gennaio scorso ha colpito loMauro Glorioso, ancora ricoverato in terapia intensiva. I, tre dei quali minorenni, sono sospettati di concorso in. Tutti e cinque risiedono ae quattro di loro hanno precedenti con la polizia. Tra di loro ci sono anche due ragazze di 18 e 17 anni. Laera stata lanciata dalla balconata del Lungo Po Cadorna–Murazzi e aveva colpito il 24enne mentre era in coda davanti alla discoteca The Beach. Le telecamere, analizzate dai carabinieri, hanno ripreso imentre prendevano lalanciandola ...