Torino | fermati 5 giovani per il lancio della bici che colpì uno studente di medicina

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I carabinieri dihanno fermato un gruppo di 5 ragazzi, di cui due diciottenni e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni. Sono ritenuti responsabili deldi unacletta lanciata oltre la balaustrapiazza di Vittorio Veneto, sulla passeggiata dei Murazzi (nel capoluogo piemontese). 4 di loro avevano precedenti di polizia. Laelettrica, lo scorso 21 gennaio,lodiMauro Glorioso, che stava facendo la coda per entrare alla discoteca The Beach, dalle parti di via Po. E causò al 24enne un grave trauma alle colonne vertebrali con lesioni alle vertebre cervicali: il giovane è rimasto in prognosi riservata fino allo scorso 3 febbraio. Ed è ancora ricoverato in terapia intensiva presso il Cto di ...