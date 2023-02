... " Fare uno sconto del - 15% in questo giorno mi sembra un vero colpo di classecomplimenti ") e chi non resiste all'(" 15% Ma il vostro capo del marketing chi èGigio "; " Fate - 16% ...Gli ascolti non sono altissimi, ma almeno c'è un'idea e, soprattutto,Gigio. Che, diciamocelo, ... perché lasciare Gianna in panchina è unalla tv (oltre che alla musica). Quanto al ...

"Topo...". L'insulto dell'Arcigay a Donzelli in un volantino ilGiornale.it

Messi-Barcellona e gli insulti degli ex dirigenti in chat: «Topo di fogna» Corriere della Sera

Lite e insulti tra Sgarbi e Morgan in una chat: “Tu sei un topo”, “Ti manca il… Il Fatto Quotidiano

Cospito, Grimaldi vs Giubilei: "Caro investiga-topo... nessuno vuole ... La7

Lombardia, Peluffo (Pd): frasi becere sul Sud, destra sul podio Agenzia askanews

Un circolo Lgbt di Bologna ha reclamizzato un evento pubblicando su Facebook una locandina che ritrae il deputato Giovanni Donzelli con le fattezze di un topo. La dura replica di Fratelli d'Italia: "F ...