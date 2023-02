Tim | pessime notizie per gli abbonati | il provvedimento è ufficiale

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Tim mette in difficoltà i suoi numerosi, ecco che cosa sta accadendo esattamente. Ormai non si può più vivere senza un abbonamento per la telefonia, ogni compagnia riserva diverse opzioni che possono soddisfare numerose esigenze. Qualche volta, però, ci sono delle sorprese, il turno, in questa occasione, spetta a Tim. Tim rincari -ILoveTrading.itIn questo periodo famiglie e single stanno affrontando rincari a 360° e sono presi d’assedio da bollette e spese indispensabili. A tutto questo si aggiungono anche quelle accessorie, come i costi per gli abbonamenti dei telefonini e simili. Ecco che cosa sta accadendo per le persone che sono clienti di Tim. Tim: una novità piuttosto indigesta Tim è un’azienda italiana che si colloca al prestigioso settimo posto per il fatturato e che continua a innovarsi per essere sempre al passo coi tempi e rispondere a tutte le ...