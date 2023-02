The Backrooms | i corti Youtube di Kane Parsons diventano un film horror

Sarà prodotto da James Wan e Shawn Levy, oltre che dalla A24, e diretto dallo stesso Kane Parsons, regista ...I dettagli della trama sono ancor sconosciuti, ma nel primo short della serie,(Found Footage ) - che cumulativamente ha ottenuto più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube - un ...

Fans of internet horror, we have great news for you: the YouTube series The Backrooms is going to be adapted into a movie. It will be adapted by A24, which has produced and distributed films like The ...Created by now 17-year-old Kane Parsons, the horror anthology series has racked up over 100 million views on his YouTube channel, including the first entry which has over 44 million views since it ...