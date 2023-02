Terrore a Varcaturo | esplode ordigno davanti a centro scommesse

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) . Danneggiate anche le pareti di negozi vicini, nella notte appena trascorsa una forte esplosione ha svegliato molti residenti della zona. A svegliare i residenti, una bomba esplosaall’ingresso di unBetter, in via Ripuaria, lungo la fascia costiera. Da prime informazioni, l’esplosione è avvenuta intorno alle 2 e 30; l’ha provocato danni non solo alla saracinesca e all’insegna dell’attività commerciale, ma anche alle pareti esterne dei negozi. Ad intervenire gli agenti Commissariato Giugliano – Villaricca i quali hanno subito avviato le indagini per rintracciare i responsabili dell’accaduto. Al momento le autorità non escludono nessuna pista. I titolari delsono ...