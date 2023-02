Terremoto Turchia | Tajani | “Nessuna notizia di Zen e famiglia italiana di origini siriane”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non si riesce ancora a trovare Angelo Zen”, l’imprenditore veneto che risulta irrintracciabile a Kahramanmaras in“dove c’è già la nostra protezione civile. Le ricerche continuano”. E “non riusciamo a rintracciare unadi, tre adulti e tre minori che si trovavano ad Antiochia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioai microfoni di ‘Il Cavallo e la torre su Raitre’. “Abbiamo chiesto notizie alla nostra protezione civile che è già operativa ad Antiochia, abbiamo chiesto anche alla protezione civile turca ma – riferisce il ministro degli Esteri – ancora non ci sono notizie di queste sei persone”. Intanto, fa sapere, per la“partirà la nave San Marco per portare altri ...