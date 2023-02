Terremoto Turchia - Siria | oltre 9 500 morti | Bimbo di 8 anni estratto vivo dalle macerie dopo 52 ore | Tajani | Contattati tutti gli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 08 feb 11:31 Bambino di 8da52 ore Un bambino di 8è stato52 oredi un edificio crollato a causa deldi lunedì in ...

e Siria, bimba salvata dopo 40 ore. Neonata data alla luce sotto le macerie Cure inutili Putroppo nonostante l'intervento di diversi medici e specialisti, le condizioni di Andrea ...08 feb 09:07 Le vittime salgono a 9.500 Il bilancio deline Siria supera i 9.500 morti. Secondo i dati ufficiali, insono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, mentre ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, oltre 9.500 morti. Bimbo salvato dopo 52 ore. Tajani: «Contattati tutti gli italiani tranne ilgazzettino.it

Terremoto Turchia-Siria, oltre 9.500 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Terremoto Turchia e Siria, è allarme "epidemia sismica" | Ecco di cosa si tratta e quanto potrebbe durare TGCOM

All’udienza generale l’invito alla solidarietà per chi soffre a causa della devastante calamità. Nel discorso ai fedeli il pontefice ha ripercorso le tappe del suo viaggio di ...Le migliaia di morti, secondo chi si occupa di costruzioni, si spiegano anche con il fallimento della politica delle norme in vigore in Turchia ...