'Sono orgoglioso dei nostri operatori delle squadre di soccorso dell'Ares 118 - USAR impegnate per ilinche hanno contribuito ad estrarre vivo un giovane di 23 anni'. Cosi' Alessio D'Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra e assessore alla sanita' ...Il bilancio deline Siria supera i 12mila morti. I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti sono 37.011. Il presidente ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.700 morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 12mila morti | Tajani: "Dispersi sei italiani di origine siriana" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, perché Istanbul rischia il “big One”: la faglia a 20 chilometri e gli spostament... Il Riformista

Ora Istanbul ha paura: la faglia a 20 chilometri dalla città e l’attesa di un «Big One» come in California Corriere della Sera

Un bilancio di morti che, come da previsione, non accenna a placarsi. Sono quasi 12mila le vittime del devastante terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia e la Siria settentrionale.“ Paura, non ho mai avuto così paura nemmeno durante la guerra”, racconta al telefono Shams, un’insegnante siriana che risiede a Gazientep, in Turchia, una delle città più colpite dal sisma del 6 febb ...