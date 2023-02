(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 08 feb 18:26, ong: proteste per assenza aiuti dal territorio turco Alcunedi persone hanno manifestato innei pressi del valico frontaliero di Bab al Hawa al confine con la...

08 feb 16:30 Sisma- Siria, il bilancio dei morti sale ad almeno 11.700 Sale a oltre 11.700 il bilancio delle vittime deline Siria. 08 feb 16:05 Estratto vivo dai ...Lo racconta all'ANSA Samuele Pacchi, infermiere toscano partito per portare soccorso indopo il sisma ed operativo nella citta' di Hatay. "Sono scene disperate: le persone si inginocchiano, ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.700 morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, 11.700 morti. Erdogan: «All'inizio problemi nei soccorsi». Estratto vivo ragazzo di 23 anni ilmessaggero.it

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.700 morti | Tajani: "Dispersi sei italiani di origine siriana" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Turchia e Siria, l’esperto: “Con faglie di queste dimensioni e così tanta energia è possibile… Il Fatto Quotidiano

Lo spaventoso terremoto che ha colpito la Turchia, insieme a gran parte del Levante, ha mosso di tre metri la geografia dell’Anatolia. Ed è stato percepito financo in Groenlandia. Evento geofisico… ...Gaziantep, 8 feb. (askanews) - "Siamo qui in una tenda, la nostra casa è stata distrutta, non sappiamo dove andare. Abbiamo chiesto aiuto all'ente che gestisce l'emergenza (Afad) ma possono al massimo ...