Terremoto Turchia e Siria | più di 8mila morti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ankara, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) - Ha superato gli 8.100il bilancio delle vittime delin: il vicepresidente turco Fuat Oktay ha riferito ieri sera di 5.894accertati e 34mila feriti. Insarebbero 2.270, i feriti 3.700, stando a dati forniti dal ministero della Sanità di Damasco e dai Caschi bianchi. Numeri destinati a salire a fronte della carenza di macchinari e strumenti necessari a venire in soccorso di chi ancora si trova sotto le macerie, strade interrotte dai danni causati dalle scosse, temperature molto basse. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ieri ha proclamato uno stato di emergenza di tre mesi in 10 tra le province più colpite, è atteso oggi nella regione, stando all'agenzia Demiroren. Nel Paese ...

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: -, la piccola Raghad Ismail, 18 mesi, sopravvissuta, ha perso tutta la sua famiglia -ine Siria, ecco come aiutare ...Le istituzioni di 45 paesi in tutto il mondo si sono messe in contatto con il governo di Recep Tayyip Erdogan per offrire aiuti alladopo il devastantedi lunedì mattina. Lo stesso non è accaduto con la Siria, dove secondo stime parziali sono morte 1.832 persone. Nella suo comunicato di vicinanza alle popolazioni ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 8300 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, "oltre 8.300 morti": devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

I complicati soccorsi per il terremoto in Turchia e Siria Il Post

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

“A seguito del terremoto che ha devastato le regioni sudorientali della Turchia e del nord della Siria – scrive in una nota la Croce Rossa Sammarinese – la CRS promuove una raccolta di fondi per ...Appello del cardinale per la città martire ora dilaniata anche dal sisma dopo la guerra civile la Siria: voglio sperare che il senso di umanità prevalga, tacciano le armi, rimbocchiamoci le maniche ...