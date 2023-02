Terremoto Turchia | 12 mila morti accertati I soccorritori | ' Costretti a scegliere chi salvare'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un bilancio diche, come da previsione, non accenna a placarsi. Sono quasi 12le vittime del devastanteche ha colpito il sud - est dellae la Siria settentrionale. Al ...

Il tecnico del club e vice - presidente in coro: 'Forniremo notizie sulle loro condizioni appena ne ...Un bilancio di morti che, come da previsione, non accenna a placarsi. Sono quasi 12mila le vittime del devastanteche ha colpito il sud - est dellae la Siria settentrionale. Al momento, secondo l'ultimo rapporto fornito da funzionari e da personale sanitario nei due Paesi, almeno 9.057 persone ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 9.500 morti. Ancora nessun contatto con l'italiano disperso - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, oltre 11 mila morti: le news in diretta La Stampa

Turchia, i video del terremoto che ha seminato morte e distruzione al confine con la Siria Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Ora Istanbul ha paura: la faglia a 20 chilometri dalla città e l’attesa di un «Big One» come in California Corriere della Sera

Terremoto in Turchia e attesa del big one a Istanbul, il 'grande sisma' come in California (in quel caso parliamo della faglia di Sant'Andrea). Che cosa… Leggi ...L’ Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi a nome di tutta la Comunità, esprime cordoglio per le vittime e profonda vicinanza alle popolazioni della Turchia e della Siria provate durament ...