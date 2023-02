Terremoto | la neonata salvata Il neonatologo | “Essere rimasta attaccata alla placenta le ha consentito di sopravvivere”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Laestratta viva dalle macerie dai soccorritori in Sira è stata una delle poche buone notizie arrivate dall’area colpita daldove tra le macerie, al momento, sono stati trovati oltre 9.500 persone senza vita. “Sicuramente è un miracolo. Ma i neonati hanno enormi risorse, grandi capacità di sopravvivenza. Abbiamo poche informazioni su questa bimba, ma sicuramente il fatto dile hadiin condizioni estreme”, dice all’Adnkronos Salute Luigi Orfeo, presidente della Società italiana di neonatologia (Sin. La piccola, continua Orfeo, “proprio perchéfino all’ultimo legata, potrebbe farcela. ...

Turchia, il portiere Türkaslan morto sotto le macerie. Il drammatico video della moglie, estratta viva Il mondo commosso La storia di questa bimba senza nome ha colpito il cuore del ...Si moltiplicano anche i salvataggi miracolosi, come quello dellatrovata viva ancora. Una ... Nella provincia meridionale di Hatay, quasi al confine con la Siria, ilha raso al suolo ...

Terremoto, in Siria neonata estratta viva dalle macerie: era legata dal cordone ombelicale alla madre morta Il Fatto Quotidiano

Siria, partorisce sotto le macerie: salva la neonata, la mamma muore Corriere della Sera

Terremoto, la neonata salvata. Il neonatologo: “Essere rimasta attaccata alla placenta le ha consentito… Il Fatto Quotidiano

«Abbiamo sentito un vagito...», così è stata salvata la neonata partorita sotto le macerie in Siria - Il video Open

Terremoto in Siria, neonata estratta viva: era ancora legata alla madre col cordone QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Venuta al mondo, quando tutto intorno a lei era crollato e la piccola, tra polvere e macerie, era ancora attaccata al cordone ombelicale della mamma, sua fonte di vita, ma morta nel crollo ...