Terremoto in Turchia | salvata una bimba di 18 mesi dopo 56 ore sotto le macerie Erdogan ammette | «Abbiamo avuto problemi nei soccorsi»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’agenzia stampa turca Anadolu, nell’ultimo aggiornamento pubblicato verso ora di pranzo di mercoledì 8 febbraio, parla di almeno 8.574 morti e 49.133 feriti in dieci province del Paese. Da quando, lunedì scorso, il Paese è stato colpito da diverse scosse di, due delle quali hanno superato magnitudo 7, sono stati già innalzati 77 ospedali da campo. Nella tragedia, una bella notizia arriva dalla provincia di Kahramanmaras. Questa mattina le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre viva dalleuna bambina di 18. Ha resistito circa 55 orei detriti della sua abitazione crollata. Merito della madre, Yeliz Kiraccakali. La donna di 23 anni, che al momento si trova ancoralee lotta per salvarsi, è in contatto vocale con i soccorritori. Ha ...

La Fifa si è pronunciata in merito alla richiesta di allungare la sessione di calciomercato dopo ilDi seguito il comunicato pubblicato dalla federcalcio turca sulla fine del calciomercato. COMUNICATO - "In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, ...... Russia, Iran e- e forze armate e milizie locali, cooptate da quella o da quell'altra ... tra gli altri, sui territori del nord - ovest, pesantemente colpiti dal. Qui sono stati ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Erdogan fa mea culpa: "All'inizio problemi nei soccorsi" - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, oltre 11mila morti. Bimba salvata dopo 56 ore. Nuova scossa di magnitudo 5,3 a Dogansehir ilmessaggero.it

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.200 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

L'iniziativa è inquadrata nel primo sforzo annunciato dalla Cei di 500.000 euro per le spese immediate. Delpini: ...In questo scenario distopico, il meccanismo per l'invio degli aiuti dall'estero si scontra con le divisioni politico-militari che segnano, da almeno un decennio, il frammentato territorio siriano ...