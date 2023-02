Terremoto in Turchia | l’insegnante salvato dopo 49 ore sotto le macerie – Il video

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un insegnante di 24 anni che si chiama Mesude Akar è stato trovato vivolea 49 ore dalin. Il filmato che racconta il salvataggio è stato pubblicato dalla tv turca TrT Haber. Il ferito è stato trasportato subitoin ospedale. Intanto il bilancio dei terremoti che hanno colpito il sud dellaè salito finora ad almeno 7.926 morti, incluse le vittime in Siria: lo hanno reso noto il governo turco, media statali siriani e la ong di protezione civile siriana White Helmets. Nelle aree della Siria in mano ai ribelli si contano almeno 1.220 vittime, mentre in quelle controllate dal governo almeno 812. Inil bilancio è salito ad almeno 5.894 morti. su Open Leggi anche: «Abbiamo sentito un vagito…», così è stata ...

Le istituzioni di 45 paesi in tutto il mondo si sono messe in contatto con il governo di Recep Tayyip Erdogan per offrire aiuti alladopo il devastantedi lunedì mattina. Lo stesso non è accaduto con la Siria, dove secondo stime parziali sono morte 1.832 persone. Nella suo comunicato di vicinanza alle popolazioni ..."Io vorrei che cantassimo tutti insieme", dice Gianni Morandi, che apre ufficialmente il festival dopo il minuto di silenzio tributato alle vittime deline Siria. Il pubblico dell'...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 7900 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, "oltre 8.300 morti": devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

I complicati soccorsi per il terremoto in Turchia e Siria Il Post

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

“A seguito del terremoto che ha devastato le regioni sudorientali della Turchia e del nord della Siria – scrive in una nota la Croce Rossa Sammarinese – la CRS promuove una raccolta di fondi per ...Appello del cardinale per la città martire ora dilaniata anche dal sisma dopo la guerra civile la Siria: voglio sperare che il senso di umanità prevalga, tacciano le armi, rimbocchiamoci le maniche ...