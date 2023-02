Terremoto in Turchia | l’agente di Atsu | «Non riesco ancora a contattarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nana Sechere, agente di Christian, ha parlato delle ultime ore drammatiche, vissute nell’attesa di notizie sul giocatore. Il giocatore è stato ritrovato intrappolato nelle macerie del crollo dell’edificio in cui si trovava dopo il terremtood ei giorni scorsi., che si trovava al nono piano di un edificio che poi è collassato in compagnia di altri 9 giocatori e 2 dirigenti, è stato trasferito immediatamente in ospedale: secondo le prime indiscrezioni l’attaccante avrebbe riportato difficoltà respiratorie e ferite al piede sinistro. Ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Ieri invece non ce l’ha fatta Eyüp Türkaslan, numero uno del Malatyaspor, rimasto intrappolato sotto le macerie di un palazzo crollato. Queste le parole deldi: «Speravo che fosse sveglio e che ilnon ...