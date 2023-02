Terremoto in Turchia | il bel gesto di Mertens e la moglie nello stadio del Galatasaray

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ISTANBUL () - Il dramma che ha colpito lanegli ultimi giorni ha segnato l'intero paese. Il numero dei decessi, con il passare delle ore, continua a salire: oltre nove morti per un ...

ISTANBUL () - Il dramma che ha colpito lanegli ultimi giorni ha segnato l'intero paese. Il numero dei decessi, con il passare delle ore, continua a salire: oltre nove morti per un sisma senza precedenti. Diversi territori del sud ...Papa Francesco invoca un aiuto collettivo e "concreto" per sostenere vittime, feriti, familiari e soccorritori delche, a partire da ieri notte, ha devastato regioni dellasud - orientale e della Siria settentrionale. Dal suo account in nove lingue @Pontifex, seguito da milioni di persone, il ...

Terremoto in Turchia e Siria, le ultime notizie. Oltre 9.500 morti. Bambina salvata dopo 40 ore. Erdogan in viaggio ... la Repubblica

Terremoto Turchia-Siria, oltre 9.500 morti| Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Continua la ricerca di altri sopravvissuti. Squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte a Gaziantep, in Turchia, estraendo altri corpi dalle macerie di migliaia di edifici abbattuti dal catastro ...