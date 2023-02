Terremoto in Turchia e Siria | Usa | “Aiuti ai siriani” Le vittime sono più di 8 300

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Aumenta il bilancio delledelche ha colpito. Leaccertate al momento sarebbero oltre 8.300. Intanto è una corsa contro il tempo e il freddo per rintracciare eventuali sopravvissuti ed estrarli dalle macerie. L’Oms: “Fino a 23 milioni di persone potrebbero essere colpite dalle conseguenze del sisma”. Decine di scuole, ospedali e altre strutture mediche ed educativestate danneggiate o distrutte dalle scosse, “con un forte impatto sui bambini”, riferisce Unicef. Il ministro Tajani riferisce che è un 50enne veneto, Angelo Zen, l’italiano che risulta disperso. Finorastate messe in salvo 8mila persone: recuperati dopo 28 ore sotto le macerie anche una donna e i suoi tre figli. Squadre e mezzi di soccorso stanno ...

ANKARA. Sono oltre 8700 le vittime del terremoto di magnitudo 7.8 della scala Richter che ha colpito Turchia e Siria. L'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri ha aggiornato ad Ankara il bilancio dei morti, saliti a 6.234. Dall'Ue al Giappone, passando per gli Usa e l'India: sono molti i Paesi che, subito dopo il sisma del 6 febbraio, si sono mobilitati per mandare aiuti e personale specializzato.

Il bilancio dei terremoti in Turchia ha superato le 8.300 vittime. Funzionari turchi e siriani, oltre a fonti mediche, hanno reso noto che tra le macerie di Aleppo il peggior terremoto, e il peggior bilancio, dell'ultimo mezzo secolo.