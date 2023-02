Terremoto in Turchia e Siria | quasi 9mila morti | ecco chi è l’italiano disperso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb – Non si ferma il bilancio deiin, mentre vengono fuori alcuni dettagli suldi cui, per ora, non c’è alcuna traccia. Com’era purtroppo logico attendersi, ilcataclismico al confine tra i due Paesi continua a generare, a giorni di distanza, disperazione e dolore., verso iLe stime avevano sempre parlato di un possibile “approdo” sulle diecimila vittime. Purtroppo, oggi, sono considerate proiezioni al ribasso. Secondo l’Oms, infatti, il nuovo disarmante orizzonte potrebbe allargarsi fino a ventimila. D’altronde lo suggerisce la rapidità con cui il tragico bilancio continua a crescere: secondo quanto ...