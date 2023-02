Terremoto in Turchia e Siria | oltre 8 700 le vittime

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Incontinua la corsa contro il tempo dopo ilche ha distrutto interi edifici, fatto crollare palazzi e lasciato tantissime persone sotto le macerie. Molti i salvataggi, diverse le storie di bambini estratti vivi ma anche un bilancio delleche con il passare delle ore diventa sempre più drammatico: si contano ora8.700 morti ma i numeri sono ancora provvisori.Inlesono 6.234, secondo quanto riferito dall'agenzia turca Anadolu, che cita l'autorità per la gestione delle emergenze del paese (Afad). I feriti causati dai terremoti nella provincia di Kahramanmaras sono 37.011. Per il vicepresidente turco Fuat Oktay, citato da Anadolu, nel paese sono crollati 5.775 edifici mentre più di 8 mila persone ...

Sono già oltre cinquemila le vittime accertate delche ha colpito lae la Siria. Migliaia i dispersi come gli edifici distrutti o danneggiati. Raggiunti tutti i cittadini italiani presenti sul territorio tranne uno, un tecnico ...Domani (oggi, ndr) continuerò la mia visita" Soccorritori ad Aleppo su quello che resta di un palazzo distrutto dal- Ansa Cardinale Mario Zenari, come si può intervenire per portare aiuti ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, "oltre 8.700 morti": devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, oltre 8.700 morti Adnkronos

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Riascolta Terremoto, corsa contro il tempo di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.dalla peggiore crisi economica della sua storia e ora devastata del terremoto iniziato nella notte tra domenica e lunedì con epicentro a Gaziantep, in Turchia, che ha raso al suolo anche più di 250 ...