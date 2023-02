Terremoto in Turchia e Siria – Oltre 11 700 morti Proteste per i ritardi nei soccorsi | bloccato Twitter Infermiere italiano | “Dobbiamo scegliere chi salvare”

Domani il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenari, visiterà le zone colpite in. In, a seguito della richiesta di lunedì 6 febbraio di attivare il meccanismo di ..."Arrivano notizie drammatiche anche dalle comunità e dalle famiglie presenti nei territori colpiti dal", si legge in una nota. Il Movimento dei Focolari, che opera in Siria già da anni con ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 9.500 morti. Ancora nessun contatto con l'italiano disperso - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.700 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto in Turchia, oltre 11 mila morti: le news in diretta La Stampa

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Ora Istanbul ha paura: la faglia a 20 chilometri dalla città e l’attesa di un «Big One» come in California Corriere della Sera

Riascolta Le zone colpite dal terremoto che faticano a ricevere aiuti di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Un ragazzo di 17 anni muore perun tumore al cervello. Di lui non si parla. Invece del cantante che a Sanremo spacca tutto e getta alle ortiche il lavoro di educatori e ...