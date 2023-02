Terremoto in Turchia e Siria | il bilancio dei morti arriva a 11 200

È il più graveper numero di morti da oltre un decennio: i soccorsi sono ancora in ...Dopo un minuto di silenzio in memoria delle vittime deline Siria, Gianni Morandi ha invitato il pubblico dell'Ariston a intonare l'inno di Mameli in onore del presidente della ...

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 11.000 vittime. Vigili del fuoco italiani individuano un ragazzo sotto le macerie ad ... La Stampa

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Il Papa: “Prego con commozione" RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Terremoto Turchia e Siria, è allarme "epidemia sismica" | Ecco di cosa si tratta e quanto potrebbe durare TGCOM

Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, che ora è di oltre 11mila morti. Il presidente turco, Recep ...Il presdiente Erdogan nell'area colpita dal sisma. Si continua a cercare Angelo Zen, l'imprenditore avrebbe dovuto incontrare un socio turco la ...