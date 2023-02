Terremoto in Turchia | bimbo di 8 anni e bimba di 18 mesi salvati rispettivamente dopo 52 e 56 ore

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In Siria una bambina è stata salvata40 ore - Un altro salvataggio che sa di miracolo è quello di una bambina di circa 8salvataessere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore ...

Miracolo in, bimbo ritrovato vivo a 52 ore dal sisma CITTA' RASE AL SUOLO- Siria, le foto dal satellite mostrano la devastazione SOTTO LE MACERIEin Siria, a ...Bilancio sale a 11.200 morti Il bilancio deline Siria, intorno alla mattinata di oggi, mercoledì 8 febbraio, supera i 11.200 morti. Lo rendono noto fonti ufficiali. Funzionari e ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 9.500 morti. Ancora nessun contatto con l'italiano disperso - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, oltre 11mila morti. Bimba salvata dopo 56 ore. Tajani: «Contattati tutti gli italiani trann ilmessaggero.it

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.200 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

La vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Turchia: «Ora i carri armati non servono più» Open

Terremoto Turchia, è polemica sulla vignetta di Charlie Hebdo: "Non serve nemmeno inviare carri armati" TGCOM

Molto probabilmente partirà una nave della Protezione civile e potremo inviare materiale attraverso il confine con la Turchia e aiutare il popolo siriano in maniera più concreta. Il nostro incaricato ...