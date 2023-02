Terremoto in Siria | Zein al-Assad | figlia 19enne del dittatore | chiede di non aiutare i ribelli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Mentre il bilancio del terribilenel sud della Turchia e nel nord dellaè salito a oltre 11mila morti accertati e più di 37mila feriti, un’altra piaga incombe sui territorini, quelli controllati dai. Il regime di Bashar al-non ha interrotto la guerra civile, che dura da 12 anni, nemmeno quando le scosse hanno seppellito cadaveri e feriti nelle macerie di palazzi distrutti. Marea, 25 km a nord di Aleppo, e la zona di Idlib sono state infatti bombardate da raid e cannonate. Vi raccomandiamo... Per i 7 anni di Sara e i 22 di Asia: chi sono le donne curde che stanno morendo per noi Si chiamano Zilan, Shirin. E poi c'era Asia, uccisa a 22 anni, e Ayse, che veniva dalla Turchia. Ecco i volti e le ...

"Ilche ha colpito la Turchia e laassume di ora in ora proporzioni sempre più gravi, a causa della forza del sisma, del ritardo dei soccorsi, della fragilità delle costruzioni. Quel che ...'Piangete con coloro che piangono' è il titolo (tratto dalla lettera di san Paolo ai Romani) della lettera del vescovo croato di Pozega, mons. Antun Skvorcevic, in occasione deline Turchia. Ricordando la recente simile sofferenza in Croazia con la scossa che colpì di Zagabria, Petrinje e Sisak, il presule afferma che 'la tragedia ine Turchia non può ...

