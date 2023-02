Terremoto in Siria e Turchia | oltre 9 500 morti Erdogan visita le zone colpite

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella solaoperano assieme alle squadre di emergenza i team inviati in soccorso da 35 paesi. Il bilancio provvisorio conta8.300. Proteste sui social per la lentezza dei soccorsi

Sono tante le immagini decontestualizzate e usate per parlare delin Turchia edel 6 febbraio 2023. Molti provengono da altri Paesi, come l' Arabia Saudita , il Sudafrica e il ...Nelle zone devastate daline Turchia una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, una città nel nord ovest della. Le immagini ...

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Il piccolo Yigit Cakmak, 8 anni, è stato estratto vivo dalle macerie ad Hatay dopo quasi 52 ore. Appare in buone condizioni - Ansa Cresce di ora in ora il tragico bilancio di vite umane del terremoto ...Le dimensioni del terremoto che ha avuto epicentro nella Turchia sud-orientale e nel nord della Siria sono già catastrofiche - e ben illustrate dalle rovine del castello di Gaziantep - anche se ci ...