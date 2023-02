Terremoto in Siria e Turchia | oltre 8700 morti Grida d' aiuto dalle macerie

Si aggiunge la disperazione della vicina regione delladevastata dal, dove ora si teme la diffusione del colera. Le temperature sono rigidissime, in molte zone sta nevicando, le ...ANKARA. Sono oltre 8700 le vittime deldi magnitudo 7.8 della scala Richter che ha colpito Turchia e. L'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri ha aggiornato ad Ankara il bilancio dei morti, saliti a 6.234. ...

Ora il terremoto ha completato l’opera devastatrice ... esercito di occupazione installatosi nel nord della Siria per reprimere e controllare, sempre insieme alla sodale Russia, il Rojava, in ...Il terremoto del 6 febbraio non ha di certo guardato al posizionamento di trincee e barricate. Ha colpito sia i territori siriani controllati dal governo che quelli in mano alle milizie. I cataclismi ...