Terremoto in Siria e Turchia | oltre 11 200 morti e 300mila sfollati

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella solaoperano assieme alle squadre di emergenza i team inviati in soccorso da decine paesi. Il bilancio provvisorio conta9.500. Proteste sui social per la lentezza dei soccorsi

Ha visitato la distrutta Kahramanmaras, vicino all'epicentro dele ha dichiarato che "la ... Il bilancio dei morti del sisma che ha colpito la Turchia e laè salito a oltre 11mila. 8 ......sono state costrette a lasciare le loro case a causa del: lo hanno riferito i media statali siriani. Il numero, riporta il Guardian, sembra essere un riferimento solo alle parti della...

Terremoto in Siria e Turchia, oltre 11.200 morti. Erdogan ammette: «All’inizio problemi nei ... Il Sole 24 ORE

Le cause del terremoto in Turchia e Siria: perché l'Anatolia si è spostata di 3 metri e cos'è il "rischio epidemia sismica" Open

Terremoto in Turchia e Siria, oltre undicimila i morti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Erdogan fa mea culpa: "All'inizio problemi nei soccorsi" - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 11.000 vittime. Vigili del fuoco italiani tentano di salvare un ragazzo sotto le macerie ... La Stampa

