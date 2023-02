Terremoto in Siria Donna partorisce tra le macerie | lei muore | la neonata si salva – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Jandairis – Miracolo in. Una bimba appena nata, con il cordone ombelicale ancora legato alla madre ormai morta, è stata trovata tra le rovine di un edificio a Jandairis, cittadina in provincia di Aleppo duramente colpita daldi lunedì 6 febbraio. La piccola è l’unica sopravvissuta di una famiglia i cui tutti gli altri membri sono morti nel crollo del palazzo di quattro piani. Nella località al confine con la Turchia i soccorritori hanno trovato i corpi del padre, della madre, delle sue tre sorelle, di suo fratello e di sua zia. In unche circola sui social si vede un uomo che porta via dalleun neonato nudo, coperto di polvere, con il cordone ombelicale ancora attaccato. Mentre la temperatura si avvicina allo zero, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, un altro ...