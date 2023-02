Terremoto | ad Antiochia i Vigili del fuoco italiani dopo 9 ore hanno estratto vivo dalle macerie un 23enne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)9 ore d’intervento le squadre Usar deidel, che stanno operando da ieri in Turchia,salvato unbloccato tra ledi una palazzina crollata ad. “Operazioni estremamente complesse per le numerose scosse di assestamento” riferiscono ideldal loro account Twitter. Idel9 ore di interventosalvato unbloccato tra ledi una palazzina crollata adOltre alliberatoad, a quanto apprende l’Agi, i ...

I vigili del fuoco italiani, impegnati ad, hanno salvato un 23enne. Bimba sopravvissuta per 40 ore in Siria, 12enne vivo dopo 62 ore in Turchia. Il vicepremier Tajani: continuano le ricerche di Angelo ...... come Amatrice moltiplicato per dieci 'Io sono stata ad Amatrice subito dopo il. Si ... al telefono dalla periferia di, dove sta lavorando nella ricerca di sopravvissuti assieme ai ...

Il terremoto ha completamente distrutto il centro di Antiochia – video Agenzia Nova

Non solo Gaziantep: i terremoti in Turchia hanno distrutto anche l'antica città di Antiochia Il Foglio

ASIA/TURCHIA - Antiochia, il terremoto distrugge moschee e chiese ... Fides

TURCHIA Antiochia, il cuore del cristianesimo turco ferito dal ... AsiaNews

Terremoto, ad Antiochia i Vigili del fuoco italiani dopo 9 ore hanno ... LA NOTIZIA

I Vigili del fuoco dopo 9 ore di intervento hanno salvato un 23enne bloccato tra le macerie di una palazzina crollata ad Antiochia.La squadra di soccorso mista 118-vigili del fuoco che opera nelle zone colpite dal terremoto in Turchia e Siria ha individuato, sotto le macerie di un edificio crollato ad Antiochia, anche una ragazza ...