Terminator 2 | James Cameron spiega perché il marketing ha spoilerato uno dei suoi colpi di scena

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Durante una recente intervista è stato chiesto adireil trailer di2 anticipasse una delle svolte chiave nella pellicola. Non tutti lo ricordano, ma nel trailer di2 - il giorno del giudizio venivasubito che il T-800 di Arnold Schwarzenegger è in realtà il buono della situazione, non più il cattivo che abbiamo conosciuto nel primo capitolo della saga.è stato recentemente interrogato proprio su questo dettaglio,ndo di trovarsi ancora d'accordo con le scelte che ilha preso 30 anni prima. Durante una recente sessione di domande e risposte con Empire, Patrick McKay (co-showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli ...