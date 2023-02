Tennis | Atp 250 Montpellier | Sinner ai quarti senza giocare - Sport - Tennis - quotidiano net

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'altoatesino approfitta del ritiro di Marton Fucsovics per guadagnarsi il pass per i, dove sfiderà il vincente della partita fra Lorenzo Sonego e il serbo Filip ...

L'altoatesino approfitta del ritiro di Marton Fucsovics per guadagnarsi il pass per i quarti, dove sfiderà il vincente della partita fra Lorenzo Sonego e il serbo Filip ...Julian Ocleppo (965) è stato eliminato al primo turno del challenger di Vilnius. Nel torneo intitolato a Vitas Gerulaitis (118.000 euro sul veloce indoor), il 25enne azzurro ha perso per 62 62, in appena 50 minuti di ...

