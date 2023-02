“Tango” | testo e significato del brano per Sanremo di Tananai

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Approda sul palco di2023,. Dopo l’ultimo posto dell’anno scorso con “Sesso occasionale”, diventato poi un tormentone, uno dei cantautori più seguiti dai giovani torna all’Ariston con un nuovoSecondo quanto riporta Sorrisi Tv e Canzoni, il pezzo diè il contrario rispetto a quello della scorsa edizione: è un’autentica ballata, dal crescendo travolgente, piena di curiose immagini urbane: «Amore tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco», ma anche «Davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon di un sexy shop».di A. Cotta Ramusino – D. Simonetta – P. Antonacci – A. Raina –A. Cotta Ramusino – D. SimonettaEd. Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau – ...

DUEMILAMINUTI - La violenza sulle donne fa capolino nelscritto da Damiano David dei Maneskin.- Se canterà bene non arriverà ultimo come l'anno scorso VOTO 5,5 27. ALBA - Stesso discorso ...del brano '' di Tananai Di A. Cotta Ramusino - D. Simonetta - P. Antonacci - A. Raina - A. Cotta Ramusino - D. Simonetta Ed. Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau - Milano Non c'è un ...

Tananai canta “Tango” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato del brano SuperGuidaTV

Tananai, testo e significato Tango: canzone di Sanremo 2023 ilmessaggero.it

Tango di Tananai, il testo della canzone di Sanremo 2023 Skuola.net

Green Power, il testo dell'intervento del Commissario Straordinario ... Comune di Catania

Sanremo 2023: come suonano le canzoni, sul palco dell'Ariston Rockol.it

Will, testo e significato Stupido: canzone di Sanremo 2023 Autori William Busetti (Will) - S. Cremonini - A. Pugliese Edizioni Eclectic Music ...Dopo aver trionfato a Sanremo giovani con il brano “Sottovoce”, scritto da Salmo, la ventenne Shari Noioso stasera salirà sul palco dell'Ariston tra i big con un altro brano firmato dal rapper di Olbi ...