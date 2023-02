TANGO canzone Tananai | testo e significato

'Essere in sala stampa è un'emozione forte mi sento un cantante professionista, un big. E' bello. La mianon è propriamente un, non aspettatevi ballerini' ha detto Tananai prima della conferenza stampa a Sanremo.Tananai debutterà stasera a Sanremo 2023 con, "unaromantica, che non parla di me". Illo ballerebbe con Ariete "perché è una cucciola", con Marco Mengoni "perché abbraccia bene e quindi secondo me sa ballare altrettanto ...

Nella serata delle cover Tananai duetterà con Don Joe e Biagio Antonacci, intonando “Vorrei cantare come Biagio" di Simone Cristicchi ...Un anno dopo “Sesso occasionale” e il suo ultimo posto al Festival di Sanremo, Tananai torna al Teatro Ariston con “Tango”.