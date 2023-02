Tajani “Minacce? Continuo a lavorare con serenità”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono lettere diche arrivano al Ministero. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza. Stanno vedendo loro il da farsi. Non è che uno si fa intimidire perchè minacciano di morte. Non so chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell'Ordine, ma alla Farnesina le misure di sicurezza sono state già innalzate dopo che ci sono state ledegli anarchici. Continuiamo acon grande”. Queste le parole di Antonio, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sulla lettera diarrivata alla Farnesina.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

'Piena solidarietà e vicinanza al ministro. Lecontro un ministro della Repubblica sono inaccettabili, inqualificabili e vergognose. Il governo non si lascerà intimidire da questi ...E auspico che gli autori delleal Ministrovengano presto assicurati alla giustizia. Non può e non deve esserci spazio in Italia per chi alimenta le tensioni sociali, per chi diffonde ...

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – "Sono lettere di minacce che arrivano al Ministero. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza. Stanno vedendo loro il ...