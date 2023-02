Tacchi a blocco in chiave giocosa | nella collezione Funny Sixties di Tamaris

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’epoca dei, superfici smaltate e Mary Jane torna in, ma anche con un tocco di nostalgiadi. Gli iconici anni 60’ di Twiggy e Brigitte Bardot, delle minigonne e della liberazione delle gambe, divenuta un fenomeno globale, si ripropongono come trend che per questa stagione rende tributo alle calzature. Opache o lucide in vernice, poggiano rigorosamente sul tacco aarrotondato e in alcuni casi corredato da plateau. Trionfano i modelli Slingback aperti sul tallone, le iconiche Mary Jane con il cinturino alla caviglia e le pumps con la fibbia tono su tono con monogramma del brand. Unadal forte carattere e pensata per ...

