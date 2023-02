Tabellone Atp Cordoba 2023 | Schwartzman cerca il trionfo in casa | presente Cecchinato

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilprincipale dell’Atp 250 di, torneo in programma in Argentina dal 6 al 12 febbraio. Inizia la tradizionale campagna sul rosso sudamericano, con Diegochedi interrompere un periodo altamente negativo sulla terra battuta di. L’argentino è il primo favorito di un seeding composto solo da tennisti locali e spagnoli. Ci proverà Marcoa conquistare un risultato positivo, su una superficie che gli ha sempre regalato molte gioie nel corso della sua carriera professionistica. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIATP(1)bye (WC) J.Cerundolo b. Andujar 6-4 1-0 ...

Finisce contro Guido Pella l'avventura di Andrea Vavassori nel torneo250 di Cordoba. L'azzurro è stato superato con un doppio 6 - 2 6 - 2 dall'argentino in appena 80 ... ORDINE DI GIOCO...Al prossimo turno per lui ci sarà il numero 3 delBorna Coric . GLI ALTRI INCONTRI - Ad ... Il n°71è riuscito a mantenere il sangue freddo in un momento delicatissimo come il tie - break ...

Atp 250 Montpellier: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Montpellier, il tabellone: ci sono Sinner e Sonego, potrebbero sfidarsi ai quarti Ubitennis

ATP Montpellier 2023: il tabellone. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nello stesso quarto, corsa a ostacoli per Rune OA Sport

Luciano Darderi fa centro a Cordoba: primo tabellone ATP e prima ... SuperTennis

ATP Cordoba: un super Darderi batte Gaston e approda al secondo turno Ubitennis

Sono stati completati quasi integralmente i primi turni del torneo ATP 250 di Dallas, che immancabilmente è quello più a trazione americana di questa settimana. Del resto, tra iscritti e provenienti d ...Il 20enne italoargentino batte il francese Gaston al primo match assoluto in un tabellone principale. Al secondo turno troverà Baez ...