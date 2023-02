Sussidi ma non solo La vera missione di Meloni secondo Fitto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Fosseda trovare la quadra sulla risposta europea all’ondata digreen in arrivo sull’industria americana, si potrebbe anche vincere facile. E invece no, la posta in gioco è decisamente più alta e dall’alto tasso politico. Nel Consiglio europeo straordinario in programma domani e dopo domani a Bruxelles, chiamato ufficialmente ad approvare il pacchetto comunitario di aiuti alle imprese del continente, in chiave transizione, si getteranno le basi della nuova Europa, post pandemica, colpita dalla guerra in Ucraina, presa a pugni dall’inflazione e per questo (ma non) in pieno riassetto energetico. Regole di sopravvivenza con cui affrontare le crisi di oggi e di domani. Il punto di caduta è più o meno questo. Non basta riproporre un Recovery Plan formato industria e a prova di protezionismo statunitense, bisogna capire ...